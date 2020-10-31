Більшість квадрокоптерів показують середню автономність на рівні пів години. Адже виробники мають дотримуватися балансу між вагою конструкції і ємністю акумуляторів.

При цьому, аби збільшити час польоту можна вдатись до альтернативної силової установки. Цю ідею втілив іспанський стартап Quaternium.

Розробники створили літальний апарат, який зумів протримався в повітрі понад 10 годин без дозаправки, передає newatlas.com.

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Унікальний квадрокоптер з гібридним двигуном отримав назву HYBRiX 2.1. Його автономність встановила світовий рекорд склала 10 годині 14 хвилин.

Такого показника вдалось досягнути, збільшивши обсяг паливного бака до 16 літрів та додавши систему впорскування бензину до двотактного двигуна дрону.

Квадрокоптер встановив світовий рекорд з автономності: відео

Безпілотник HYBRiX 2.1 має вагу 13 кілограмів і може перевозити до 10 кілограмів вантажу. Середня швидкість моделі складає 50 км год. При цьому його максимальна швидкість може сягати до 80 км/год.