Вчені Університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці, Німеччина, провели цікавий експеримент, що має велике значення для подальшого розвитку квантових технологій.

Вчені наблизилися до створення повноцінної оптичної квантової пам'яті. Вони провели експеримент, в рамках якого змогли зберегти світло і навіть контрольовано перемістити його у просторі, повідомляє видання Рhys.

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Що відомо

Команда фізиків на чолі з професором Патріком Віндпассінджером з Університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці (Німеччина) змогла зберегти світло всередині спеціальної комірки. Потім її перемістили на 1,2 мм і успішно витягли світло назад.

Ми зберігали світло, так би мовити, поклавши його у валізу, тільки в нашому випадку валіза була зроблена з хмари холодних атомів. Ми перемістили цю валізу на невелику відстань, а потім знову вийняли світло. Це дуже цікавий експеримент не лише для фізики загалом, але й для квантової комунікації, оскільки світло не дуже легко "захопити", і якщо ви хочете транспортувати його в інше місце в контрольованому порядку, воно, як правило, втрачається,

– сказав професор Патрік Віндпассінджер, пояснюючи складний процес.

Раніше дослідники винайшли метод перетворення ультрахолодної хмари атомів на транспортний контейнер. Його можна було переміщати по оптичній "конвеєрній стрічці" з двох лазерних променів, уникаючи нагрівання. Тепер же їм вдалося наповнити і перемістити контейнер вантажем зі світла. В якості такого контейнера в новому експерименті використовували дуже холодні атоми рубідію-87.

Розробка німецьких фізиків має величезне значення для розвитку квантових технологій. Вона дозволить створити повноцінний носій даних, представлених у вигляді світла. Такі оптичні осередки пам'яті ляжуть в основу великих модулів і дозволять значно збільшити потужність квантових комп'ютерів.