Найпопулярніша інтернет-енциклопедія Вікіпедія виправила в англійській версії сайту написання української столиці латинкою з Kiev на Kyiv.

Прес-служба української версії енциклопедії припустила, що модератори виправили назву столиці України через часте вживання правильної версії – Kyiv в англомовних джерелах.

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На зміну назви Києва латиницею в англомовній версії енциклопедії відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Україна взяла штурмом один з останніх укріплених бастіонів неправильного написання нашої столиці «Kiev» у всесвітній мережі. Відтепер Вікіпедія пише Kyiv, а не Kiev!

– написав він у своєму фейсбуці.

Чому Вікіпедія змінила назву Києва

Редактори української Вікіпедії неодноразово зверталися до модераторів англомовної версії з проханням змінити варіант назви української столиці на правильний, однак до вчорашнього дня усі звернення були безуспішними, адже Вікіпедія використовує той варіант написання, який найбільше поширений в авторитетних джерелах.

Тобто, це означає, що правильний варіант вживання назви української столиці у англомовних виданнях нарешті переважає, а це вже справжня перемога акції #KyivnotKiev.

Інші приємні новини

Поза тим рейтинг української Вікіпедії продовжує зростати. 15 вересня енциклопедія піднялась на 17 місце за кількістю статей серед 303 мовних розділів.