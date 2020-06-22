Інтернет-провайдер "Ланет" зіштовхнувся із серйозними проблемами у роботі. Його користувачі скаржились, що не працювала ані мережа, ані навіть телефон служби підтримки. Та станом на 11:10 проблему вдалось вирішити.

Проблеми виникли вранці 22 червня. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці провайдера.

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В чому була проблема

Користувачі провайдера заявили про відсутність зв'язку. Ситуація була настільки серйозною, що не працював навіть телефон служби підтримки.

Комунікацію зі споживачами компанія вела через соцмережу. Зокрема, там повідомили, що аварійна ситуація виникла на центральній ділянці мережі компанії. Це і стало причиною проблем з доступом до інтернету.

Та вирішити проблему вдалось доволі оперативно – станом на 11:10 доступ в інтернету повністю відновили.

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Масштабні збої інших провайдерів

Як відомо, у травні серйозні проблеми із інтернетом виникали в інших великих українських провайдерів. Так, 29 травня перестав працювати інтернет від Vodafone та Укртелеком. А тижнем раніше серйозні проблеми з домашнім інтернетом виникли у користувачів Київстару.