Запуск культового шутера на не призначених для цього пристрої давно став для ентузіастів чимось на зразок виду спорту. І схоже, користувачеві з ніком foone вдалося встановити черговий рекорд в цій негласній дисципліні. В ролі платформи для демонстрації легендарної гри він вибрав електронний тест на вагітність, процесор і дисплей якого виявилися для цього цілком придатними.

У своєму Twitter-блозі ентузіаст опублікував коротке відео з підсумковим геймплеєм оригінальної DOOM на монохромному дисплеї пристрою у роздільній здатності 128x32 пікселя.

Варто відзначити, що пристрій виступав швидше у ролі монітора – відео надходило на дисплей з зовнішнього контролера. Проте із завданням мініатюрний дисплей впорався: хоча якість графіки залишає бажати кращого, в тому, що відбувається на екрані легко вгадуються звичні кадри.

DOOM запустили на тесті на вагітність:

Автор незвичайного ролика також продемонстрував запуск на крихітному екрані стартової сцени з The Elder Scrolls: Skyrim.

Також автор ролика показав уривки з відеокліпу на пісню Never Gonna Give You Up, яка стала свого часу популярним мемом.

Раніше foone зазначив, що вбудований в пристрій процесор швидше, ніж оригінальний IBM PC і включає 8-бітний процесор Holtek з 64 байтами пам'яті.