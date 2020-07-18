Виробник популярних конструкторів LEGO випустив набір який двє змогу скласти копію приставки NES японської компанії Nintendo. В приставку навіть можна зіграти, щоправда з однією особливістю.

Компанія Lego анонсувала новий набір, який точно припаде до душі поколінню 80-х, нещодавно, зазначає The Verge.

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Набір являє собою копію ігрової приставки Nintendo NES і старенького "пузатого" телевізора. В даному випадку як мінімум щодо консолі можна говорити про те, що копія повнорозмірна. При цьому набір дозволить зібрати додатково і геймпад, і картридж.



Набір дозволить "зіграти" в Super Mario Bros.

На зображенні коробки добре видно, що зіграти нам пропонують в легендарну Super Mario Bros. – одну з найпопулярніших ігор за всю історію. Причому пограти дійсно вийде, нехай і з деякими відмінностями. На одному з фото видно, що на телевізорі буде спеціальна ручка, яка дозволить керувати фігуркою найвідомішого у світі слюсара.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B — LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020

Ціна

Набір буде складатися з 2646 елементів, а коштуватиме 250 доларів в США і 230 євро (7 204 гривні) в Європі.