Китайський технологічний гігант Lenovo представив свого першого самостійно розробленого промислового робота, який отримав назву Morningstar. Продукт був показаний на конференції з інновацій та технологій 2020 року.

Промисловий робот Morningstar використовує передові обчислювальні потужності і дозволяє працівникам виконувати фарбувальні роботи віддалено, пише Gizmochina.

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Що відомо

Новинку показали на конференції Lenovo 2020 Innovation and Technology. Раніше компанія займалася комп'ютерами, але тепер вирішила випустити промислового робота.



Lenovo Morningstar Industrial Robot / фото gizmochina

Потрапляючи в нове приміщення, Morningstar просканує його, після чого візуалізує простір на віртуальній машині. В корпусі пристрою встановлена бінокулярна стереокамера, яка й збирає дані. Після аналізу в спеціальні контейнери завантажується фарба і робот приступає до роботи.

Управляти роботом може оператор в окулярах доповненої реальності, проте він також має алгоритм самостійного навчання, який дозволить виконувати певні дії вже без участі людини.