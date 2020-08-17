Компанія Lenovo Group оприлюднила дані про свою виручку за перший квартал нового фінансового року. Загалом, дохід компанії склав 13,3 мільярдів доларів.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі українського офісу Lenovo.

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У першому кварталі 2020 року дохід до оподаткування зріс на 38% рік до року та сягнув 332 мільйонів доларів.

При цьому чистий прибуток збільшився на 31% у річному обчисленні й склав 213 мільйонів доларів. Це дуже хороший показник, враховуючи той факт, що багато компаній зазнають збитків через коронакризу.

Lenovo відзвітувала виручку за перший квартал

Цей показник перевершив оцінки аналітиків, які в середньому прогнозували чистий прибуток в розмірі 107 мільйонів доларів.

Ринок ПК значно перевершив галузеві прогнози про падіння ринку,

– кажуть Lenovo.

При цьому компанія таки зіштовхнулась з певними викликами – це віддалена робота. Однак, виробник застосував нові можливості в роботі і навчанні співробітників. Також Lenovo провела дослідження, результат показав, що віддалено співробітники працюють краще.