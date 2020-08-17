Lenovo вдалось істотно наростити прибуток попри кризу
Компанія Lenovo Group оприлюднила дані про свою виручку за перший квартал нового фінансового року. Загалом, дохід компанії склав 13,3 мільярдів доларів.
Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі українського офісу Lenovo.
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У першому кварталі 2020 року дохід до оподаткування зріс на 38% рік до року та сягнув 332 мільйонів доларів.
При цьому чистий прибуток збільшився на 31% у річному обчисленні й склав 213 мільйонів доларів. Це дуже хороший показник, враховуючи той факт, що багато компаній зазнають збитків через коронакризу.
Lenovo відзвітувала виручку за перший квартал
Цей показник перевершив оцінки аналітиків, які в середньому прогнозували чистий прибуток в розмірі 107 мільйонів доларів.
Ринок ПК значно перевершив галузеві прогнози про падіння ринку,
– кажуть Lenovo.
При цьому компанія таки зіштовхнулась з певними викликами – це віддалена робота. Однак, виробник застосував нові можливості в роботі і навчанні співробітників. Також Lenovo провела дослідження, результат показав, що віддалено співробітники працюють краще.