Компанія Lenovo поділилась результатами роботи у другому кварталі 2020/2021 фінансового року. За цей період дохід компанії склав 14,5 мільярда доларів.

Як кажуть у компанії, це значення на 7% більше, ніж показник за аналогічний період попереднього фінансового року.

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Також цей показник максимальним за всю історію компанії.

Рекордно високими також показники прибутку до сплати податків і чистого прибутку, що відповідно на 52% і 53% більше в річному вираженні.

Що приносить прибуток

Найбільший дохід приносить напрямок PC and Smart Devices Group (PCSD), що випускає персональні комп'ютери. Цей підрозділ входить до складу підрозділу Intelligent Devices Group.

Саме цей підрозділ забезпечує основний внесок в дохід компанії. Цей напрямок за рік наростив дохід на 8%, до 11,5 мільярдів доларів.

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Як відомо, за підсумками минулого кварталу Lenovo став лідером серед виробників ПК, займаючи 23,7% ринку. Ще один підрозділ – Mobile Business Group (MBG) – теж показує зростання виручки.