Компанія Lenovo випустила нову модель лінійки пристроїв для повсякденного користування ‒ 14-дюймовий ideapad Flex 5. Це девайс два в одному, тож він може трансформуватися із ноутбука у планшет.

Трансформація відбувається завдяки можливості екрану обертатися на 360 градусів, розповіли 24 каналу у пресслужбі Lenovo.

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Характеристики

Lenovo ideapad Flex 5 оснащений процесором Intel Core i7 10-го покоління (у максимальній конфігурації). Він підтримує стандарт зв'язку Wi-Fi 6, а також обладнаний аудіосистемою Dolby Audio.

Ноутбук-трансформер Lenovo ideapad Flex 5 / Фото пресслужба Lenovo

При цьому користувачі можуть обрати ноутбук на базі процесорів AMD Ryzen 7 4700U (у максимальній конфігурації) та підтримкою Wi-Fi 5. Пристрій має сенсорний дисплей із роздільною здатністю Full HD (1920x1080 пікселів). Працює новинка на базі операційної системи Windows 10 Home.

Цікаві фішки

Розробник звертає увагу на спеціальний шарнір, що дає змогу обертати екран на 360 градусів.

Також пристрій має фізичну шторку для веб-камери. Можна обрати модель із додатковим зчитувачем відбитків пальців.

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Крім того, варто відзначити, що новинка отримала алюмінієвий корпус, при цьому вага складає 1,5 кг. Час автономної роботи до 12 годин.

Ціна

Новинка вже доступна на українському ринку в темно-сірому кольорі. Рекомендована вартість складає 25 999 гривень.