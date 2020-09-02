Lenovo випустила розумний годинник для дому
Компанія Lenovo презентувала одразу декілька цікавих продуктів, серед них – Smart Clock Essential. Це новий смарт-годинник для дому і є зменшеною та більш доступною версією Lenovo Smart Clock.
Зокрема, Lenovo замінила кольоровий дисплей більшої моделі на світлодіодну панель, яка відображає інформацію в реальному часі, передає Gizmochina.
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У всьому іншому дизайн Smart Clock Essential не відрізняється від більш дорогого Lenovo Smart Clock.
Що ще цікавого
Яскравість LED дисплея у Smart Clock Essential регулюється автоматично, адже він має вбудований сенсор освітленості.
Ззовні Smart Clock Essential оброблені тканиною з об'ємними кнопками вгорі. Ці кнопки можна використовувати для управління та установки часу.
Ззаду розміщений роз'єм живлення, а також кнопка відключення звуку і вихідний порт USB-A. Останній можна використовувати як зарядку для різних девайсів. Цікаво, що порти обведені білим пластиком, який підсвічується у темряві.
Годинник підтримує керування за допомогою голосового асистента Google Assistant годинник. Тож його можна використовувати, для управління іншими пристроями розумного будинку.
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Ціна
Lenovo Smart Clock Essential на європейському ринку оцінили у 59,99 євро (це майже 2 тисячі гривень).