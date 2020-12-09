Компанія Lenovo випустила нову лінійку доступних смартфонів Lemon K12. Пристрої працюють на базі платформи Qualcomm. Також вони можуть похвалитись доступною ціною та об'ємними акумуляторами.

У продаж Lemon K12 та Lemon K12 Pro надійдуть за ціною 110 і 140 доларів відповідно (2 800 та 4 тисячі гривень), передає Gizchina.

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Lemon K12

Ця модель працює на базі Snapdragon (точна назва не уточнюється) у парі 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Lemon K12 оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм з невеликим вирізом під фронтальну камеру. Основна камера – подвійна камера з 48-мегапіксельним основним сенсором та додатковим дактилоскопічним сканером. Ємність акумулятора складає 5000 мАг.

Lemon K12 Pro

Це більш просунута модель, що працює на базі чіпа Snapdragon 662 з тактовою частотою до 2,0 ГГц. Обсяг оперативної пам'яті становить 4 ГБ, а ємність накопичувача – 64 ГБ.

Lemon K12 Pro / Фото gizchina.com

Lemon K12 Pro отримав екран з діагоналлю 6,8 дюйма, в лівому верхньому кутку якого є невеликий отвір для селфі-камери. Основна камера має три модулі з головним 64-мегапіксельним сенсором. Ємність батареї ще більша – 6000 мАг.