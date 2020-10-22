Компанія Lenovo представила новий формат пакування своєї продукції бренду ThinkPad. Новий варіант більш екологічний і відбувається без клейкої стрічки за допомогою бамбуку.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Lenovo, їхні інженери усунули пластикову клейку стрічку з нижньої частини пакування, представивши коробки, які виконують захисну функцію та закриваються без сторонніх елементів.

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В чому унікальність

Нова конструкція пакування має самоблокувальний елемент із двома кліпсами внизу та відповідними отворами для фіксації, що забезпечують більшу стабільність.

Як пояснили у компанії, відокремлення пластикової стрічки від картонної коробки є проблемою на переробних підприємствах. Тож новий метод пакування, що використовує менше пластику, сприяє тому, що більше картону потрапляє на переробку.

Lenovo запускає смарт-пакування / Інфографіка Lenovo

Також у компанії додали, що Lenovo почала впроваджувати ініціативи щодо екологічності, понад десятиліття тому. Завдяки цьому вдалось зекономити понад 3100 тонн пакувальних відходів.

Ще одне цікаве рішення Lenovo – використання формованої целюлози, волокна та поліетилену низької густини (ПНГ), замість традиційного полістирольного паковання, виготовленого з пінопласту.

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Крім того, у 2008 році компанія Lenovo почала використовувати повністю перероблюваний пакувальний матеріал. А починаючи з 2018 року ThinkPad X280 постачається з термоформованими подушками з бамбука (одна з найбільш швидкорослих рослин у світі з річним циклом життя, що не створює токсичних відходів у процесі виробництва) та цукрового очерету.