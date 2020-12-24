Компанія Lexus вирішила привітати своїх клієнтів і не тільки їх незвичайним концептом під назвою HX Sleigh. Це літаючі сани для Санти з "Оленячим повним приводом", в роботі над якими брали участь чарівні ельфи.

Такий транспорт від Lexus (якби він раптом став реальністю) зміг би запропонувати відразу кілька унікальних фішок. Наприклад, тут є "багажник нескінченного обсягу" з електроприводом, що дозволить розвозити ще більше подарунків. Крім того, Lexus HX Sleigh вміють літати на висоті до 18 км.

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Я звичайна людина, але старі сани виглядають вже застарілими. Прийшов час для поліпшення. Ці сани допоможуть мені швидше доставляти іграшки всім дітям з мого списку. Та й місіс Клаус теж буде рада керувати ним !,

– Санта.

Переваги саней від Lexus

Кузов сучасних саней пофарбований червоною флуоресцентною фарбою, що зробить сані помітними темної ночі. Пасажир може слухати музику через динаміки вбудованої аудіосистеми Mark Levinson. Обігрів шиї, включений в кліматичну систему Climate Concierge, а також сенсорний дисплей з системою управління рухом, додаються в комплектацію.



HX Sleigh – нові сані для Санта Клауса від Lexus

Сани рухаються за рахунок гібридної силової установки з системою All-Reindeer Drive ("Оленячий повний привід"). Є тут і вбудований автопілот, що дозволяє Санті не заблукати. Певна річ, сани працюють на 100-відсотковій відновлюваній енергії.