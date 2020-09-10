Компанія LG анонсувала нову технологію, яка позиціонується як наступний етап еволюції eSIM. Розроблений спільно з оператором LG Uplus стандарт під назвою IUICC дозволяє повністю відмовитися від використання традиційних SIM-карт і навіть окремих чіпів, записавши інформацію про номер абонента на рівні центральної мікросхеми гаджета.

Представники компанії відзначили, що незабаром планують інтегрувати безпосередньо в мобільні процесори фірмову технологію IUICC, повідомляє 24 канал.

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З її допомогою користувач зможе на програмному рівні записати дані про номер оператора в спеціальний розділ пам'яті ґаджета, отримавши доступ до телефонних дзвінків, SMS і інтернету без наявності фізичної SIM-карти. Раніше про подібну можливість заявляв чипмейкер Qualcomm.



Qualcomm також працює над схожою технологією

В LG наголосили, що завдяки новій технології виробники смартфонів зможуть істотно зменшити їх корпусу, відмовившись від групи роз'ємів для SIM-карт і супутнього механізму їх установки. Крім того, виробник пропонує використовувати стандарт IUICC для сегмента інтернету речей.

Дата появи перших смартфонів з процесорами нового типу не розкривається.