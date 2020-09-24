Компанія LG представила одночасно два смартфони K62 та K52. Ґаджети отримали об'ємні батареї, камери з високою роздільною здатністю та великі дисплеї.

Як повідомляє портал Gizchina, пристрої займуть нішу середнього класу. Поставлятимуться у двох кольорах білому та синьому та отримають матове покриття. Модель K52 буде доступна в ексклюзивному червоному корпусі.

Не пропусти LG оголосила ціну і дату початку продажів "крилатого" смартфона Wing

Характеристики LG K62

Смартфон отримав 6.6 дюймовий IPS-дисплей з Full HD+ розширенням та співвідношенням сторін 20: 9. Під капотом пристрою восьмиядерний Octa-Core чипсет з тактовою чистотою 2.3GHz. Підтримувати стабільну роботу буде 4 ГБ оперативна пам'ять та 128 ГБ вмонтований накопичувач пам'яті. За автономність роботи відповідає 4000 мАг акумулятор.

LG K62 та LG K52 отримали 4 модулі камери / Фото china-phone.info

У верхній частині дисплею помітний невеликий отвір для 28 Мп фронтальної камери. Основна камера складається з 4 сенсорів:

основний на 48 Мп,

5 Мп для ширококутного режиму,

2 Мп для макрознімання,

датчик глибини.

Корпус LG K52 доступний у двох базових відтінках / Фото gizchina.com

Характеристики LG K52

Бюджетніший варіант смартфона отримає 6.6 дюймовий Full HD дисплей з 13 Мп фронтальною камерою. 4 ГБ оперативної пам'яті та вбудований 64 ГБ накопичувач з можливістю підтримки microSD. Також буде нижчий клас захисту від води та пилюки, аналогічний до попередніх моделей лінійки.

Цікаво LG запатентувала смартфон-рулон зі стилусом

Ціна

Вартість та дату продажу смартфонів ще не оголосили.