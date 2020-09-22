Через тиждень після презентації неординарного смартфона LG Wing з поворотним дисплеєм південнокорейська компанія оголосила про те, що готується до старту продажів новинки. Крім того, стала відома і офіційна ціна пристрою.

За заявою LG, оригінальний смартфон надійде у продаж на території Південної Кореї вже на початку жовтня, пізніше компанія планує представити новинку на ринках Північної Америки і Європи. Дата анонсу глобальної версії буде оголошена виробником окремо.

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Ціна LG Wing

Роздрібна ціна побудованого на платформі Snapdragon 765G ґаджета, оснащеного 6,8-дюймовим основним екраном з поворотним механізмом, 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті, складе 943 долари (26 654 гривні).



Смартфон LG Wing

З нагоди старту продажів LG запропонувала користувачам обмежену за часом акцію – протягом двох років з дня покупки власник пристрою зможе замінити будь-який з його дисплеїв у разі поломки, що не підпадає під гарантійні умови, зі знижкою в 70%.