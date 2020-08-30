Компанія LG почала показувати пристрої, які офіційно анонсує в рамках виставки IFA 2020 (захід має відбутись 3 вересня в Берліні). Серед новинок – нова пральна машина LG WashTower.

Вірніше, це навіть прально-сушильної машина, яка має низку цікавих інтелектуальних функцій, передає Gizmochina.

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Що цікавого

Машинка може виконувати функції прання та сушіння одягу, адже пральний блок обмінюється даними про прання з сушильним апаратом. Це дає змогу сушарці попередньо підготувати оптимальну програму сушіння і нагріти барабан.

LG WashTower має одну панель управління, розташовану між пральним і сушильних блоками. Місткість одягу для прання – до 17 кг, для сушки – до 16 кг.

Новинка оснащена системою на базі штучного інтелекту (AI DD), тож пристрій забезпечує швидку, дбайливу і чисту очищення одягу, визначаючи вагу і м'якість для розрахунку оптимальних параметрів для кожного прання.

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Сушарка використовує парову технологію LG, що забезпечує гігієну і знищення 99.99% звичайних бактерій.

Ціна

Вартість LG WashTower поки не оголошена. Старт продажу відбудеться вже у вересні після анонсу на IFA 2020.