Компанія LG відома як виробник цифрової та побутової техніки, але в її арсеналі є й інші корисні рішення для дому. Черговою новинкою бренду стали стаціонарні акумуляторні системи серії LG Energy Solution для накопичення енергії і забезпечення резервного живлення у ролі альтернативи для генераторів на рідкому паливі.

Фірмове рішення пропонує рекордну для ринку ємність резервного сховища електроенергії, повідомляє Solar Power World Online.

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Компанія представила відразу дві серії накопичувачів: LG RESU Prime може накопичувати до 16 кВтг, а при об'єднанні двох пристроїв в один масив – до 32 кВтг, при цьому пікове навантаження може становити 7 або 14 кВт відповідно. Для порівняння, популярна у США система Tesla PowerWall забезпечує пікову потужність 5 кВт при ємності в 13,5 кВтг.

Більш доступна модель LG RESU10H Prime ємністю 9,6 кВтг також передбачає розширення до двохблочний конструкції на 19,2 кВтг при максимальному навантаженні до 10 кВт в залежності від конфігурації. У всіх резервних установках передбачена можливість віддаленого моніторингу, а також підключення різних інверторів. Очікується, що реліз моделі LG RESU16H Prime відбудеться до кінця грудня, а більш компактна RESU10H Prime вийде в березні 2021 року.



Система LG RESU10H Prime

Крім того, LG планує випустити гнучку систему акумуляторів LG RESU FLEX, що складається з декількох модулів з варіативним зміною потужності. Її поставки LG планує почати в середині наступного року. Вартість новинок виробник поки не розкриває.