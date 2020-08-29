За традицією, напередодні щорічної виставки IFA 2020 компанія LG почала заздалегідь розповідати про новинки, які привезе до Берліна. Однією з них став портативний очищувач повітря, виконаний у формі захисної маски для обличчя.

І хоча виробник в анонсі не згадує пандемію коронавірусу, очевидно, що саме це стало стимулом до створення такого продукту, зазначає The Verge.

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Особливості компактного очищувача

В LG PuriCare Wearable Air Purifier передбачені датчики для визначення вдиху й видиху, що регулюють роботу двох вентиляторів: від час вдихання вентилятори автоматично прискорюються, сприяючи всмоктуванню повітря, а при видиханні сповільнюються, щоб зменшити опір повітря при виході.

Перед кожним вентилятором встановлені HEPA-фільтри класу H13, які вловлюють дрібні частинки. LG заявила, що очищувач повітря призначений для заміни саморобних масок, а також одноразових, які були в дефіциті раніше в цьому році.



Компактний очищувач повітря PuriCare Wearable Air Purifier

Щоправда, компанія не стверджує, що її маска сприяє уповільненню розповсюдження коронавірусу. Виробник не дав чіткої відповіді на це питання, зазначивши, що очікує завершення сертифікації та тестування пристрою.

LG PuriCare Wearable Air Purifier працює від акумулятора ємністю 820 мАг. Заявлений час роботи в режимі низького енергоспоживання становить 8 годин, а в режимі підвищеної потужності – 2 години. Терміни випуску і вартість маски поки не оголошені.