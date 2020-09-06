Південнокорейський виробник показав флагманський проєктор LG Cinebeam 4K UHD Laser. Дата надходження в продаж і вартість поки не озвучені.

Технічні особливості

Пристрій має номер моделі HU810P, підтримує висновок 4K-картинки з діагоналлю до 300 дюймів і яскравістю 2700 ANSI люмен, повідомляє NeoWin.

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Зображення охоплює 97% колірного простору DCI-P3, підтримується розширений динамічний діапазон (HDR10 і HLG), включаючи підтримку динамічного відображення тонів.

LG Cinebeam 4K UHD Laser отримав функцію Adaptive Picture Pro, яка може налаштовувати зображення залежно від освітленості приміщення, а також від яскравості сцен відтвореного контенту. Крім того, є режими Real Cinema Mode і TruMotion Mode, які дозволяють відтворювати контент з різною частотою кадрів, включаючи 24 к / с.

Проектор обладнаний парою динаміків потужністю 5 Вт. Також можна підключити колонки по WiSA або Bluetooth. HDMI 2.1 дозволяє переглядати 4K-контент з 10-бітовий колір і якістю звуку "майже без втрат". Управляє пристроєм ОС LG webOS 5.0. Підтримується спільне використання екрану з телефону або планшета. Калібрування проводиться автоматично.