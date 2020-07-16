Компанія LG розробила електронні маски з використанням технології очищення повітря. Нові маски мають два змінних HEPA-фільтри H13, які надають необхідний рівень фільтрації для боротьби з вірусами.

Нові електронні маски з адаптичною системою подічі повітря від LG вже передані в лікарню Северанс в Сеулі в кількості 2000 штук, зазначає nikkei.

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Особливості електро-маски LG

Під фільтрами розташований невеликий вентилятор, який регулює кількість повітря яке потрапляє в маску. Спеціальний алгоритм працює так, щоб на момент вдиху надходило більше повітря. Крім цього, в масці є датчик, який визначає тиск при вдиху і видиху.

У створенні маски взяли участь фахівці Корейського університету, завдяки чому вдалося домогтися анатомічної зручності. Даних про те, чи планує компанія займатися продажем даних масок поки немає.