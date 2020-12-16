Компанія LG Electronics оголосила про розробку автономного робота, який буде використовувати ультрафіолетове світло для дезінфекції зон з високою тактильною взаємодією і інтенсивним рухом. LG планує запропонувати УФ-робота готельним, роздрібним, корпоративним та освітнім секторам в США на початку 2021 року.

Що відомо

Розробку представлять на виставці CES 2021. Передбачається, що робота забезпечить новий стандарт гігієни, допоможе дезінфікувати зони з найбільшим дотиком і інтенсивним рухом. Про це заявляють самі розробники у своєму пресрелізі.

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Такий автономний робот з'явився в той час, коли дотримання правил гігієни є найвищим пріоритетом для гостей готелів, студентів і відвідувачів ресторанів. Споживачі можуть бути впевнені в тому, що робот LG з функцією дезінфекції ультрафіолетом допоможе знизити вплив потенційно небезпечних мікробів,

– повідомив віце-президент Ро Кю-чан, глава підрозділу робототехніки LG Business Solutions.



УФ-робот від LG забезпечить дотримання гігієни у людних місцях / Фото LG

Завдяки своїй конструкції робот зможе легко пересуватися по будь-яких поверхнях, обробляючи поверхні кімнат за 15-30 хвилин, очищаючи кілька зон взаємодії на одному заряді батареї.

Він спроєктований таким чином, щоб бути простим в експлуатації, та може бути інтегрований в будь-які зони очищення, не вимагаючи для роботи великої і тривалої підготовки персоналу або фахівців. Стежити за ходом роботи можна буде за допомогою смартфона чи планшета.

Вплив ультрафіолетових променів на людей буде зведено до мінімуму за допомогою вбудованого запобіжника, активованого датчиками виявлення руху людини, натисканням кнопки аварійної зупинки або через мобільний додаток.