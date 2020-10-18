Підрозділ компанії LG – Pra.L, що займається виробництвом косметичних товарів, випустив новий пристрій. Це шолом LG Pra.L MediHair, який використовується для стимуляції росту волосся.

Інформація про новий продукт розміщена на офіційному сайті LG.

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Як працює шолом

LG Pra.L MediHair працює на базі світлотерапії для стимуляції росту волосся. Це відбувається за допомогою 146 лазерів і 104 світлодіодів, які стимулюють стовбурові клітини, що відповідають за ріст волосся, а також уповільнюють облисіння.

При цьому конструкцію шолома зробили таким чином, щоб зосередитись на маківці і передній частині голови, де найчастіше трапляється облисіння.

До речі, низькорівнева світлотерапія була схвалена Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, як метод лікування облисіння.

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Клінічне дослідження показало, що використання LG Pra.L MediHair три рази в тиждень протягом 16 тижнів дійсно покращує густоту волосся.

Детальніше про шолом

У LG Pra.L MediHair є три основні режими:

Total Care, який обробляє всю шкіру голови,

Front Care – фокусує роботу виключно на передній частині,

Top Care – зосереджений на маківці.

LG Pra.L MediHair також має датчик, який гарантує правильне носіння користувачем. Його вартість поки не оголошена.