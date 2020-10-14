LG анонсувала великий апдейт програмного забезпечення для своїх смарт-телевізорів. В оновленій прошивці буде поліпшена функція розпізнавання мовлення, з'являться нові програми та інструменти взаємодії з пристроями в екосистемі розумного будинку. При цьому користувачі "сірих" моделей можуть зіткнутися з проблемами в роботі своєї техніки.

У зверненні до покупців, розміщеному на офіційному сайті LG, компанія порекомендувала утриматися від придбання "сірих" моделей фірмової техніки. За заявою вендора, використання таких пристроїв у регіоні, не призначеному для їх продажу, може привести до обмежень або непрацездатності функцій Smart TV.

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"У таких країнах, як Україна, Туркменістан та Роіся, послуги Smart TV можуть бути повністю недоступні або істотно обмежені, якщо ваш пристрій не має сертифікату на відповідність випущеної в обіг продукції вимогам технічних регламентів у вашому регіоні. Графік оновлення може бути змінений в залежності від обставин компанії, а відомості про оновлення можуть відрізнятися в залежності від моделі та країни", – повідомляє компанія.

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Вендор зазначає, що продавець зобов'язаний надати покупцеві інформацію про підтвердження відповідності товару та найменування технічного регламенту. На тильній панелі пристрою також має бути присутнє маркування EAC, яке говорить про проведені лабораторні випробування та процедури оцінки, встановлених в технічних регламентах Євразійського Економічного Союзу.

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Що саме відбудеться після установки оновленої прошивки на телевізори, придбані за кордоном або у продавців "сірої" продукції, поки невідомо. Поширення апдейта почнеться 16 листопада 2020 року.