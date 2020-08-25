Футурологи впевнені, що в недалекому майбутньому всі навколишні поверхні будуть інтерактивними. І це майбутнє ближче, ніж багато хто думає. LG Displays замінила скло у вагонах китайського метро на прозорі OLED-дисплеї, що виконують функції інформаційного табло.

На дисплеях пасажири можуть побачити схему метро, ​​поточну інформацію про час прибуття на потрібну станцію, повідомлення машиніста і диспетчера, а також новини та прогноз погоди, пише New Atlas.

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Екрани з діагоналлю 55-дюймів замінили вікна вагонів поїзда, що курсує по шостій лінії метрополітену Пекіна і десятої лінії метрополітену Шеньчженя.

Компанія співпрацює з виробниками залізничної техніки і керівництвом метрополітенів і планує встановлювати подібні прозорі дисплеї на головних станціях підземки у великих містах Китаю і за його межами.

На початку року LG Displays показала кабіну літака майбутнього з прозорими OLED-дисплеями, а тепер першою в світі встановила цю технологію в вікна вагонів метро.

Розвиток ринку екранів

Аналітики з Prescient & Strategic Intelligence підрахували, що ринок транспортних дисплеїв буде рости на 46% щорічно і до 2024 досягне 4,93 мільярда. Компанія LG Displays спостерігає цю тенденцію на практиці, отримуючи замовлення від виробників автомобілів, літаків, будівельників інтелектуальних будівель і операторів підземного транспорту.

На початку серпня LG Displays представила OLED-телевізор з діагоналлю 65 дюймів, що згортається в рулон. Велику частину часу гнучка панель буде "захована" в саундбарі, а при необхідності, може розкритися після натискання однієї клавіші на пульті управління.