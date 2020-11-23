Концепцію гнучкого екрану компанія LG представила ще в минулому році, а два місяці тому незвичайний "рулонний" телевізор надійшов у продаж. Потім у мережі засвітився смартфон вендора з гнучким екраном, а пізніше стало відомо, що оригінальний форм-фактор виробник електроніки має намір реалізувати і у фірмових ноутбуках.

Інсайдери опублікували патентну документацію LG, що описує лептоп з 17-дюймовим дисплеєм, який може бути зменшений до діагоналі 13,3 дюйма або повністю згорнутий у рулон. Судячи з представлених зображеннь, клавіатура пристрою також буде втягуватися в компактний корпус у формі бруска.

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Особливості розробки

За даними інсайдерів, таке рішення дозволяє істотно зменшити не тільки габарити, але й вагу пристрою, завдяки чому воно буде дуже зручним при перенесенні. При цьому технічні характеристики не повідомляються – судячи по схематичності зображень, на них представлений один з ранніх концептів ноутбука.

Фото патентної заявки LG

Дата виходу ґаджета

Можлива дата анонса оригінального гаджета невідома – реєстрація патенту ще не означає готовність моделі до масового виробництва.