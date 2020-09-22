Компанія LG вже довела, що здатна випускати незвичайні смартфони, що відрізняються від всього, що є на ринку. Південнокорейський гігант давно виношує ідею випуску смартфона, який може згортатися в рулон. Судячи з опублікованого нещодавно патенту, виробник не відмовився від цієї затії. Дизайнери компанії придумали компактний пристрій з висувним екраном і вбудованим стилусом.

Фахівці з порталу LetsGoDigital детально розібрали патентну заявку LG та виділили всі особливості концепту смартфона компанії.

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Особливості смартфона

У складеному стані ґаджет має форму компактного подовгуватого прямокутника. Щоправда, в патенті зазначено, що форма може бути іншою. Всередині корпусу розташований ролик, на який намотаний гнучкий OLED-дисплей. Завдяки невеликому "віконечку" користувач може переглядати різну інформацію, не витягуючи екран назовні.

Патентні зображення рулонного смартфона:

При необхідності дисплей дістається з основного корпусу на потрібну довжину. Судячи з усього, інтерфейс повинен адаптуватися в залежності від того, на скільки витягнуть екран. Дизайнери LG передбачили і всі класичні елементи управління, такі як кнопки регулювання гучності і включення. У деяких варіантах додатково передбачені окремі кнопки для автоматичного розгортання і скручування дисплея. Більш того, навіть для камери знайшлося місце.

Ще одна фішка пристрою – вбудований стилус. Він розташовується всередині корпусу і кріпиться на пружинному механізмі, так що потрібно просто натиснути на нього, щоб витягти.

Чи справді такий смартфон може з'явитися?

Цілком ймовірно. Річ у тім, що раніше LG вже випустила телевізор зі схожою конструкцією екран якого згортається у рулон, так що не виключено, що компанія має намір зробити такий же смартфон. Особливо з урахуванням численних патентів.