Поряд з новими процесорами, однією з особливостей старших версій iPhone 12 стала комплектація сканером LiDAR. Його основні завдання – обчислення відстані до об'єктів для роботи з елементами доповненої реальності і створення фотоефектів. Але недавно користувачі виявили ще одну корисну функцію просунутого датчика.

Як виявилося, лідар застосовуєтья у штатному додатку "Вимірювання", за допомогою якого можна визначити зріст людини (стоячи і навіть сидячи) без рулетки і відміток олівцем на стіні, розповідає Gizchina.

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Як правильно скористатися функцією

Для цього достатньо навести камеру пристрою на людину, як при зйомці фото, і на дисплеї смартфона з'явиться інформація про зріст в обраній системі вимірювання.



LiDAR може вимірювати зріст людини у додатку "Вимірювання"

Результати вимірювання відобразяться над головою об'єкта у кадрі. Варто відзначити, що у деяких випадках додаток може додати до підсумкового результату висоту головного убору – його рекомендується зняти для більшої точності показників.

За допомогою екранної кнопки камери можна зробити фотографію з зазначеним вимірюванням та поділитися нею як звичайним знімком.

Функція доступна на всіх пристроях Apple, оснащених датчиком LiDAR, включаючи iPad Pro (2020).