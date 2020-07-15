Технології невпинно рухаються вперед і сьогодні нікого вже не здивуєш телевізором або монітором з роздільною здатністю 4К. Світ захоплює 8К, і компанія LG має, що показати. Новий ряд телевізорів 2020 року з технологіями NanoCell 8К долає нові горизонти зображення та звуку, а користувачі отримують яскраві враження від фільмів, ігор та перегляду спортивних матчів.

LG Electronics ніколи не стоїть на місці і впевнено продовжує еволюцію своїх телевізорів, пропонуючи користувачам все нові моделі та технології. Компанія надійно зайняла позицію серед лідерів ринку і модельний ряд 2020 року лише підтверджує цю позицію.

Однак, перш за все, потрібно розібратися з технологією NanoCell і зрозуміти, що це таке.

Технологія NanoCell

Насправді, це просунута версія IPS. Тут "наночастинки" поглинають колірне випромінювання RGB панелі, що дозволяє отримувати точну передачу кольору. Технологія LG NanoCell відтворює чисті кольори за допомогою наночастинок величиною близько 1 нанометра.



Якість зображення на телевізорах LG NanoCell 8K справді вражає

Моделі телевізорів LG з технологіями NanoCell є ідеальним варіантом для ігор на великому екрані. Особливість полягає у тому, що затримка введення тут вдвічі коротша, ніж у багатьох конкурентів. Крім того, швидкий відгук в 1 мс гарантує чіткіше зображення під час ігрового процесу.

Real 8K

Варто зосередитися на роздільній здатності 8K, адже насолодитися максимальною якістю зображення можна лише з підтримкою REAL 8K. Це важливо, і не кожен телевізор, на якому зазначено 8K, насправді підтримує його.

8К телевізори LG вражають безліччю деталей і яскравими живими кольорами, які свідчать про те, що технологія виробництва дисплеїв LG залишається поза конкуренцією.

Роздільна здатність у дисплеях 8К має відповідати не менше 50% порогового значення КМ (контрастна модуляція), а мінімальне число активних пікселів має становити не менше 33 мільйонів. Телевізори LG Real 8К з технологією NanoCell демонструють рівень контрастної модуляції у межах 90% в той час, як моделі деяких конкурентів не завжди досягають значення навіть у 50%.



Контрастна модуляція NanoCell 8K у порівнянні з деякими іншими телевізорами

Саме тому телевізори LG NanoCell 8K забезпечують неймовірну реалістичність зображення, приголомшливий контраст та чисті кольори.

Інтелектуальні процесори α9 Gen3

Нові телевізори LG оснащені інтелектуальними процесорами α9 третього покоління, які роблять зображення більш чітким та яскравим. Алгоритм штучного інтелекту аналізує якість зображення для оптимізації роздільної здатності до стандарту 8K. Тобто весь контент в 2K та 4K система масштабуватиме до розмірів 8K. Відтак, все, що ви дивитеся, буде виглядати більш чітким, яскравим, детальним і більш контрастним, ніж на звичайному телевізорі.

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Інтелектуальний процесор α9 ІІІ покоління відкриває перед користувачами нові можливості

Серед іншого, система на базі штучного інтелекту здатна визначати жанр, якість вихідного контенту і навіть особливість навколишнього освітлення та положення глядачів у приміщенні. Відтак, система підлаштовує зображення для максимально якісного сприйняття.

Cinema HDR

Телевізори з технологією NanoCell дозволяють переглядати весь контент у високій роздільній здатності і забезпечують точну передачу задуманого творцями фільму. Суть полягає в підтримці більшості типів HDR. Користувачі можуть насолоджуватися справжньою кінотеатральною картинкою у себе вдома, адже формат підтримує: Dolby Vision, Advanced HDR від Technicolor, HDR10 і HLG Pro.

Filmaker Mode забезпечить збереження творчого наміру та кінематографічного досвіду режисерів. Завдяки тому, що процесор автоматично налаштовує зображення, вимикаючи згладжування руху для повного ефекту фільму. Якісний відео контент у форматі 8K вже сьогодні можна знайти на Youtube та Netflix.



Новий лідер в технології 8K – телевізори від LG

Високу якість контенту також забезпечує збільшена максимальна пропускна здатність в HDMI 2.1. Стандарт включає також окремий ігровий режим Game Mode і динамічний HDR, що буде особливо цікаво ґеймерам.

А завдяки Dolby Vision IQ розширюються переваги Dolby Vision поза HDR-, яскравість екрану, колір і контрастність інтелектуально регулюються під жанрові та освітлювальні умови. Dolby Atmos забезпечує захоплюючі аудіо-враження, щоб максимально насолодитися усім вмістом.

Підсумок

Нові телевізори LG NanoCell 8K – це не лише високотехнологічна розумна техніка з багатим функціоналом, але і яскравий акцент будь-якого інтер'єру. Крім того, нова лінійка телевізорів демонструє постійне прагнення компанії LG забезпечити споживачів справжнім 8K відповідно до визнаних галузевих стандартів і представлена моделями: NANO95 та NANO99.

Телевізори LG 8K NanoCell – це не просто телевізори з великою кількістю пікселів. В них втілені всі новітні дисплейні технології LG, які компанія використовує на повну.