Один із найбільших українських операторів мобільного зв'язку lifecell запустив власний багатофункціональний сервіс lifecell music. Для своїх абонентів трафік буде безкоштовним.

Як розповіли у lifecell, абонентам сервісу пропонують доступ до фонотеки, яка включає в себе понад 10 мільйонів треків українських та закордонних виконавців.

Цікаво Google назвав найкращі додатки року, серед них і розробка українців

Крім того, сервіс може аналізувати уподобання користувача та створити персональний список музичних композицій.

У lifecell music також можна завантажувати треки або ж слухати їх офлайн. До речі, тут також передбачена функція "Радіо".

Музичний сервіс lifecell music / Скріншот

Ціна

Для абонентів lifecell користуватись стрімінгом можна без тарифікації трафіку.

Вартість передплати на lifecell music складе 99 гривень за 30 днів або 3,5 гривень за день.

Де завантажити

Сервіс lifecell music вже можна завантажити в магазинах додатків: