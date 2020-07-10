Ще один український мобільний оператор lifecell запустив послугу домашнього інтернету. Відповідний розділ вже з'явився на офіційному сайті компанії.

Як сказано в описі послуги, домашній інтернет від lifecell запрацює 13 липня. Наразі функція перебуває на стадії тестування, передає ain.ua.

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Тарифи

На сайті lifecell також оприлюднили майбутні ціни на послугу. Так, рік інтернету зі швидкістю до 500 Мбіт/с коштуватиме для користувачів 100 гривень на місяць. Щоправда, вона стосується лише мобільних абонентів lifecell.

А от клієнтам інших операторів цей домашній інтернет обійдеться у 150 гривень на місяць.

Домашній інтернет від lifecell / Скріншот

Також користувачі можуть обрати пакети з доступом до сервісу Megogo – 160 гривень на місяць. Підключення безкоштовне. А от за роутер доведеться заплатити. Фірмовий коштує від 949 гривень.

Окрім того, абоненти lifecell можуть оплачувати послуги мобільного зв'язку та домашнього інтернету за єдиним рахунком.