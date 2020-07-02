Популярний український онлайн-хаб Doc.ua запустив мобільний додаток. Він дає змогу обрати лікаря за спеціалізацією, порівняти вартість послуг, записатися до нього на прийом, і потім залишити відгук.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Doc.ua. Цей додаток об'єднав 1,5 тисяч медичних закладів, 11,4 тисяч лікарів і 300 тисяч відгуків від користувачів.

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Функції

Одним із цікавих нововведень стала можливість записатися на лабораторний аналіз, а також придбати ліки чи отримати аудіоконсультацію.

Також Doc.ua уклав меморандуми про співпрацю з Міністерством охорони здоров’я України, Київською, Черкаською та Херсонською обласними держадміністраціями.

Мобільний додаток Doc.ua / Пресслужба Doc.ua

Крім того, сервіс Doc.ua розширює свою присутність в інших країнах і цього року вийшов на ринки Казахстану, Узбекистану та Молдови. Далі сервіс з'явиться у Грузії, Азербайджані та ОАЕ.

Де завантажити

Застосунок Doc.ua вже доступний для пристроїв на базі Android та iOS.