У грудні минулого року бренд Nokia представив свій перший розумний телевізор з діагоналлю екрану 43, 55 і 65 дюймів. Тепер виробник підготував до випуску ще дві моделі інших розмірів, серед яких компактна модель, ціна якої дорівнюватиме мередньобюджетному смартфону.

Як повідомляє Gizchina, компанія готується до випуску моделей з діагоналлю дисплея 32 і 50 дюймів.

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Бюджетний телевізор Nokia

Молодший представник серії отримає матрицю з роздільною здатністю Full HD і імовірно стане найдоступнішим розумним телевізором бренду.

Пятдесятка з 4К

Чимала 50-дюймова модель отримає 4K-панель з функцією автоматичного затемнення і динаміками з підтримкою технологій об'ємного звучання DTS TruSurround і Dolby Audio. Судячи з опублікованого в мережі тизеру, обидві версії будуть поставлятися зі звуковою системою Onkyo.



Презентація телевізорів відбудеться вже зовсям скоро

Операційна система

Пристроям приписують операційну систему Android TV з голосовим асистентом Google і тонкі дисплейні рамки.

Ціни

Презентація смарт-телевізорів Nokia відбудеться вже 6 жовтня. Очікувана ціна новинок складає 300 доларів і 505 доларів за 32 і 50-дюймову модель відповідно.