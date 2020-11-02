Соцмережа LinkedIn, яку використовують для ділової комунікації, запустила новий інструмент Career Explorer. Це й сервіс має допомогти знайти нову роботу, ґрунтуючись на навичках і досвіді робити потенційного кандидата.

Наразі соцмережа запустила бета-версію Career Explorer. Вона поки доступна лише англійською мовою. При цьому виробник обіцяє додати й інші мови, передає видання TechCrunch.

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Як працює сервіс

Career Explorer може зіставляти навички людини з посадами. При чому сервіс робить це навіть з тими вакансіями, які кандидат не розглядав. Також ресурс може дати рекомендації, яке додаткове навчання йому потрібно пройти для нової роботи.

Як кажуть у LinkedIn, нині у соцмережі відкрито понад 14 мільйонів вакансій. При цьому понад 40 мільйонів користувачів щотижня відвідують ресурс для пошуку роботи. У той же час щохвилини 3 людини отримують роботу.

Career Explorer має допомогти краще з'ясувати, як поєднати людей з можливостями, які їх оточують.

Загалом, у соцмережі зареєстровані 722 мільйона користувачів. Нещодавно ми також повідомляли, що в LinkedIn з'явився свій аналог Stories.