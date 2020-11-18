На борту літака президента України Володимира Зеленського встановлять супутниковий інтернет. Встановленням займається компанія Etihad Airways Engineering LLC, на це пішло 32,40 мільйона гривень.

Тендер проводив Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку, сказано у системі Держзакупівель ProZorro. На це звернуло увагу видання "Наші гроші".

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Так, Etihad Airways Engineering LLC має модернізувати станцію супутникового зв’язку, яку встановлено на літаку Аirbus 319-115. Цей літак має заводський номер 3260 та державний і реєстраційний знаки UR-ABA.

Це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" ДУС, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, серед них і президент.

Станція Honeywell JetWave (США) буде забезпечувати на борту доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service із максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с.

Тендер проводили тричі. Вартість договору з Etihad Airways Engineering LLC була на 15% нижча від очікуваної.