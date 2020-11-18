На літаку Зеленського встановлять інтернет за 32 мільйона гривень
На борту літака президента України Володимира Зеленського встановлять супутниковий інтернет. Встановленням займається компанія Etihad Airways Engineering LLC, на це пішло 32,40 мільйона гривень.
Тендер проводив Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку, сказано у системі Держзакупівель ProZorro. На це звернуло увагу видання "Наші гроші".
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Так, Etihad Airways Engineering LLC має модернізувати станцію супутникового зв’язку, яку встановлено на літаку Аirbus 319-115. Цей літак має заводський номер 3260 та державний і реєстраційний знаки UR-ABA.
Це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" ДУС, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, серед них і президент.
Станція Honeywell JetWave (США) буде забезпечувати на борту доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service із максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с.
Тендер проводили тричі. Вартість договору з Etihad Airways Engineering LLC була на 15% нижча від очікуваної.
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