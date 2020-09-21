Німецький авіаційний стартап Volocopter вже неодноразово привертав увагу громадськості своїми розробками у сфері літаючих таксі і повітряних вантажоперевезень. Зовсім недавно представники компанії повідомили про старт попереднього бронювання квитків, а також назвали ціни на польоти власного аеротаксі.

Ринок літаючих таксі привертає все більше великих компаній і невеликих стартапів. Крім одного з першопрохідців – Lilium – про аналогічні розробки повідомили Toyota, Hyundai, Uber і багато інших, повідомляє 24 канал.

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Всі розробки поки перебувають на стадії випробувань, демонструються робочі прототипи апаратів вертикального зльоту і посадки (VTOL). Зробити перший крок у напрямку комерційних польотів вирішив німецький стартап Volocopte, який повідомив про можливість забронювати місце для польоту на аеротаксі, зазначає The Verge.

Скільки коштуватиме політ

Вартість квитка оцінена в 300 євро (9 956 гривень), політ триватиме лише 15 хвилин, а загальна кількість попередніх бронювань не перевищить 1000 місць. Насправді невідомі точні терміни, коли власники квитків зможуть ними скористатися. Повідомляється, що це трапиться протягом 12 місяців з моменту комерційного запуску проєкту, який повинен відбутися через два-три роки. При цьому літальний апарат активно тестується в містах по всьому світу, включаючи Сінгапур, Гельсінкі, Дубай і Брухзаль (місце розташування штаб-квартири Volocopter).

Особливості та характеристики Volocopter 2X

Судячи з усього, комерційні польоти будуть проводитися на апараті Volocopter 2X, що представляє собою овальний одномісний мультикоптер з 18 величезними несучими гвинтами. Дальність польоту поки невелика, вона не перевищує 27 кілометрів або 30 хвилин в повітрі. Імовірно, компанія зосередиться на швидких перевезеннях з одного пункту в інший. Наприклад, якщо хтось запізнюється в аеропорт або на важливу зустріч.

Volocopter вже вдалося залучити 55,3 мільйона доларів інвестицій. Стартап створив спільне підприємство з китайською Geely і отримав фінансування від Daimler (Mercedes-Benz) і Intel.