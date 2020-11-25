Hugo Award – літературна премія в галузі наукової фантастики. Традиційно вона вручається авторам книг. Проте тепер стало відомо про намір присудити нагороду за відеогру.

Представники Комітету DisCon III, 79-го зібрання Всесвітньої конвенції наукової фантастики, заявили в Twitter, що літературна премія "Г'юґо" вперше буде присуджена за кращу науково-фантастичну або фентезійну відеогру. У всьому винна пандемія коронавірусу: через карантин весь 2020 рік ми грали більше, ніж зазвичай, тому відеоігри заслужили своєї оцінки. Про це пише Engadget.

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Що відомо

Станеться це вже у 2021 році, проте надалі може стати постійною практикою. Адже деякі ігри своїм літературним наповненням не поступаються хорошим книгам. Згідно з правилами комітету, кандидати на присудження нагороди розглядаються тільки за минулий рік. Тому, імовірно, за нагороду можуть поборотися Half-Life Alyx і Cyberpunk 2077, якщо останню знову не перенесуть.

У минулому комітет Конвенції не раз проводив експерименти з новими категоріями для нагороджень. Наприклад, у 2002 і 2005 роках нагороди були вручені кращим інтернет-сайтам, але відтоді подібних випадків не було.