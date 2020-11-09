Жителі Лівану зняли на камеру величезну вогняну кулю. Вона впала з неба і влаштувала пожежу на землі.

Місцеві жителі у Лівані зафіксували на відео кулю з вогню, яка на повній швидкості мчала у сторону землі. Про це повідомили в національному агентстві NNA.

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Очевидці назвали кулю "дивним явищем", припустивши, що на Землю впав метеорит.

Величезна вогненна куля прилетіла з неба на півночі Лівану. На відео помітно, як вона летить, а тоді поступово починає згасати. Приземлилася куля на плантації поблизу населеного пункту Аль-Талиль, що у провінції Аккар.

На місці падіння кулі спалахнула велика пожежа. Місцеві жителі не на жарт злякалися.

Водночас астрофізики припускають, що в цьому явищі немає нічого дивного. Вогняну кулю вони пов'язують із метеоритним потоком Леоніди. Він саме почав набирати свою потужність. Пік цього метеорного потоку очікують 17 листопада.

Що таке метеорит? Тверде небесне тіло, яке падає на поверхню Землі або іншого космічного тіла з космосу. За добу на Землю падає 5 – 6 тонн метеоритів, більшість з них згорає в атмосфері.

Падіння вогняної кулі: дивіться відео