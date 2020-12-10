Компанія Logitech широко відома завдяки своїм пристроям для комп'ютера – вона випускає клавіатури, мишки та інше. Тепер же серед її продуктів з'явився дверний дзвінок Circle View Doorbell.

Компанія Logitech випустила чергову новинку для сучасного розумного будинку. Це смарт-дзвінок Circle View Doorbell, придбати який можна вже зараз. Технічні характеристики та особливості опубліковані на офіційному сайті.

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Що відомо

Пристрій отримав камеру на 5 мегапікселів. Вона здатна передавати відео роздільною здатністю 1200x1600 точок. Кут огляду сенсора по діагоналі складає 160 градусів. Тому господарі дому зможуть бачити не лише відвідувачів, а й, наприклад, залишені біля дверей посилки.



Дверний дзвінок від Logitech / Фото Logitech

Мікрофон і динамік дозволяють здійснювати двосторонній голосовий зв'язок. В темний час доби дзвінок підсвічується світлодіодами.

Новинка оснащена адаптером бездротового зв'язку Wi-Fi. Також реалізували підтримку Apple HomeKit: користувачі зможуть отримувати повідомлення на сумісні пристрої.



Дверний дзвінок від Logitech / Фото Logitech

Серед іншого згадані функції розпізнавання осіб, ідентифікації транспортних засобів і тварин, а також можливість визначення зон активності. Габарити пристрою складають 118,8х41,8х28 міліметрів. Працює дзвінок при температурах від -20 до +45 градусів.



Дверний дзвінок від Logitech / Фото Logitech

Ціна

Продають новинку за 200 доларів.