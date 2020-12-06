Стартап Looking Glass показав "голографічні" дисплеї Portrait. Вони дозволяють дивитися на "об'ємні" фото і відео без спеціальних окулярів. Автори називають це першим подібним пристроєм, розрахованим на масову аудиторію.

Для створення 10-секундної голограми досить зробити фото на iPhone 12 або інші останні моделі. Файли завантажуються в окрему програму для створення голограм, і у відповідь вона видає короткі закільцьовані стереогіфки, які можна транслювати на пристрій, повідомляє 24 канал.

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Що відомо

Looking Glass Portrait являє собою 7,9-дюймовий дисплей розміром з фоторамку з вбудованим Raspberry Pi 4 – одноплатним комп'ютером розміром з банківську карту, який виводить зображення на голографічний монітор. Він підтримує до ста різних кутів огляду і відтворює відео з частотою до 60 кадрів в секунду.

Пристрій може зберігати до тисячі 3D-сканів і працювати самостійно, але його також можна підключити до ПК або Mac і виводити будь-які фотографії. Looking Glass Portrait сам конвертує зображення в 3D-формат і завантажить на екран.

Автори проєкту анонсували голографічний дисплей через Kickstarter і в перший же день досягли мети, зібравши більше мільйона доларів замість запланованих 50 тисяч. Перші відвантаження замовлень збираються почати не раніше середини 2021 року.