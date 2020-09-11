Компанія Lucid Motors нещодавно офіційно представила дорогий електричний седан Air, а пізніше опублікувала офіційні зображення свого другого автомобіля – позашляховика. Раніше він вже засвітився на дорогах загального користування, а зараз позує на красивих фотографіях.

Наразі про перспективну новинку нічого не повідомляється – авто ще навіть не отримало назви. Але не важко вгадати, що Lucid готує конкурена Tesla Model X, повідомляє Electrek.

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Особливості нового авто Lucid

Оскільки друга модель Lucid побудована на платформі Air, можна припустити, що в плані характеристик седан і позашляховик будуть уніфіковані. Це означає, що перспективна новинка може мати потужність понад 1000 к.с., технологію дуже швидкої зарядки і акумуляторну батарею ємністю понад 100 Квт/г, що забезпечує близько 700 км пробігу.

Фото новинки від Lucid

Якщо Lucid Air точно надійде у продаж в наступному році, то позашляховик не варто чекати раніше 2022 року. Приблизно в той же час Tesla може уявити Model X другого покоління – роботи над ним вже ведуться.