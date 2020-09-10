Компанія Lucid Motors провела презентацію нового електрокара Lucid Air 2021, який позиціонується як конкурент модельної лінійки Tesla. Виробництво седана почнеться вже до кінця цього року, а під час демонстрації новинки компанія розкрила її ключові характеристики і назвала роздрібну ціну всіх модифікацій.

За заявою виробника, в топовій конфігурації Lucid Air 2021 здатний розганятися до 100 км/год всього за 2,5 секунди. Подібні швидкісні характеристики забезпечує повнопривідна установка і здвоєний електродвигун потужністю 1080 кінських сил, повідомляє SleshGear.

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До сильних сторін новинки відноситься і дальність пробігу. У комплектації з 21-дюймовими колесами AeroDream від одного циклу заряду автомобіль здатний проїхати до 750 кілометрів.

19-дюймова версія пропонує дальність поїздки на 810 кілометрів. Спеціально для швидкої зарядки електрокара компанія розробила станцію, здатну всього за одну хвилину забезпечити до 32 кілометрів ходу. За 20 хвилин батарея "дозаправиться" для поїздки на дистанцію до 483 кілометрів.

Дизайн

З особливостей інтер'єру Lucid Air 2021 виробник виділяє вигнутий 34-дюймовий дисплей над панеллю приладів з центральною консоллю. Для зручності керування автомобілем передбачена підтримка голосового асистента Amazon Alexa. Крім того, електрокар оснащений 32 датчиками по периметру кузова, включаючи камеру і кілька лідарів.

Фото Lucid Air 2021

Ціна

Вартість найбільш просунутої лімітованої моделі Lucid Air 2021 Air Dream Edition складе 161 500 доларів .

. Модифікація Air Grand Touring з 800-сильною силовою установкою і розгоном до 100 км/год за 3 секунди виробник оцінив в 139 000 доларів .

. У комплектації Air Touring з запасом ходу 654 кілометри і потужністю 620 кінських сил новинка обійдеться покупцеві в 95 000 доларів.

Найбільш доступна версія Air оцінена у 80 000 доларів.

Перші поставки Lucid Motors обіцяє почати вже навесні 2021 року.