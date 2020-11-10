Під час презентації 10 листопада Apple показали оновлений Mac mini. Як і інші нові продукти, він швидший, продуктивніший і працює на новому чіпі М1. Компанія також назвала ціну та розповіла про характеристики.

10 листопада компанія Apple провела презентацію своїх нових продуктів. Крім MacBook Air, MacBook Pro та чіпів наступного покоління М1 показали також Mac mini, повідомляє 24 канал. Цікаво Apple розкрила ціну MagSafe Duo Charger: вона дивує Що відомо Повідомляють, що новий Mac mini працює на новому чіпі М1, представленому на презентації в першу чергу. Комп'ютер став утричі швидший за попередню модель і, за словами представників компанії, швидшим за комп'ютери на Windows. Швидшою стала також графіка – у шість разів. Нова версія отримала також передову систему охолодження, що одночасно забезпечує тиху роботу вентиляторів. В комплектації 3,5-міліметровий порт для підключення навушників, USB-A, HDMI 2.2, Thunderbolt/USB 4 версії, Ethernet.

Порти в новому Mac mini / скріншот з презентації Apple Оперативної пам'яті – 16 Гб, накопичувач SSD на 2 Тб. Присутня підтримка 6К-екранів. Заявлені також: 60 відсотків краща краща енергоефективність,

підтримка додатків для iPhone та iPad,

WiFi 6,

операційна система macOS Big Sur.

Всі характеристики Mac mini / скріншот з презентації Apple Ціна Вартість нової версії пристрою стартуватиме від 699 доларів – 19 700 гривень.