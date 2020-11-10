Презентували нові MacBook Air та MacBook Pro: що цікавого
Під час чергової осінньої презентації Apple анонсувала свій фірмовий процесор для ПК Silicon. Цю новинку отримали нові макбуки – MacBook Air та MacBook Pro.
24 канал уважно стежив за презентацією Apple. тож детальніше розповімо про 13-дюймовий MacBook Air та MacBook Pro, що з'явиться на ринку у варіантах 13 і 16 дюймів.
До теми Від чіпа М1 до оновленого MacBook Pro: які ґаджети показали на осінній презентації Apple
Найбільше уваги приділили процесору. Адже це перший чіп, створений спеціально для фірмових ноутбуків Mac. M1 – 8-ядерний процесор розроблений за 5-нм техпроцесом. Розробники розмістили на чіпі 16 мільярдів транзисторів. таким чином вдалось істотно збільшити продуктивність та енергоефективність.
Він створений за тим же принципом, що і чіпи в iPhone і iPad. В Apple кажуть, що M1 – найпотужніший чіп в своєму класі. Також виробник каже, що тут найшвидший десктопний CPU на ринку.
Крім того, Apple M1 оснащений 8-ядерним GPU, що гарантує найшвидшу інтегровану графіку у світі.
MacBook Air
Перший пристрій, отримав новий процесор M1, став оновлений MacBook Air. Виробник каже, що новий девайс на 98% швидший за ноутбуки, що працюють на базі Windows.
MacBook Air 2020 / Скріншот
MacBook Air отримав 13,3-дюймовий екран та тонкий металевий корпус. також новинка оснащена сканером відбитків пальців. Його можна використовувати як для розблокування, так і для оплати через Apple Pay.
Ще один важливий факт про MacBook Air – автономність. При підключенні до Wi-Fi браузером можна користуватись до 18 годин.
Ціна
На американському ринку новинку оцінили у 999 доларів (понад 28 тисяч гривень).
MacBook Pro
Ще одна модель на новому процесорі – 13-дюймовий MacBook Pro. Зовні він зазнав не багато змін, але за потужністю став потужності майже у 3 рази продуктивніший.
Звісно, не обійшлось без порівнянь з ноутбуками на Windows. Новий MacBook Pro працює у 3 рази швидше на аналоги конкурентів.
До теми Mac mini: Apple показала оновлений компактний комп'ютер
Виробник збільшив і батарею – на одному заряді він може пропрацювати до 17 годин при користуванні браузером і до 20 годин при перегляді відео.
MacBook Pro 2020 / Скріншот
Також виробник покращив якість камери та підвищив заходи безпеки – це особливо актуально під час віддаленої роботи та відеодзвінків.
Ціна
Вартість MacBook Pro стартує з 1299 доларів (33 600 гривень).
Поділитися новиною