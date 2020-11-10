Під час чергової осінньої презентації Apple анонсувала свій фірмовий процесор для ПК Silicon. Цю новинку отримали нові макбуки – MacBook Air та MacBook Pro.

24 канал уважно стежив за презентацією Apple. тож детальніше розповімо про 13-дюймовий MacBook Air та MacBook Pro, що з'явиться на ринку у варіантах 13 і 16 дюймів.

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Найбільше уваги приділили процесору. Адже це перший чіп, створений спеціально для фірмових ноутбуків Mac. M1 – 8-ядерний процесор розроблений за 5-нм техпроцесом. Розробники розмістили на чіпі 16 мільярдів транзисторів. таким чином вдалось істотно збільшити продуктивність та енергоефективність.

Apple introduces M1 chip to power its new Arm-based Macs https://t.co/83ZPZ7Fwsz pic.twitter.com/4EQBcrehSq — The Verge (@verge) November 10, 2020

Він створений за тим же принципом, що і чіпи в iPhone і iPad. В Apple кажуть, що M1 – найпотужніший чіп в своєму класі. Також виробник каже, що тут найшвидший десктопний CPU на ринку.

Крім того, Apple M1 оснащений 8-ядерним GPU, що гарантує найшвидшу інтегровану графіку у світі.

MacBook Air