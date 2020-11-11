Компанія Apple провела третю осінню презентацію у 2020 році. 10 листопада представили нове покоління ноутбуків MacBook Air та MacBook Pro, а також ПК Mac mini. Вже наступного дня стали відомі ціни в Україні.

Приблизну вартість новинок Apple вже назвали українські рітейлери, передає ain.ua.

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Ціна MacBook Air 2020

Нове покоління MacBook Air на українському ринку стартує від 34 999 гривень. Нагадаємо, в США вартість складає 999 доларів (28 154 гривні).

Ціна MacBook Pro

Вартість MacBook Pro в Україні стартує з 44 999 гривень. Рекомендована вартість на американському ринку – 1 299 доларів (36 609 гривень).

Ціна Mac Mini

Ціна Mac Mini стартує від 23 999 гривень. В США ціна складає 699 доларів (19 699 гривень).

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Нагадаємо, це перші новинки Apple, які працюють на базі фірмового процесора Apple M1. Також виробник збільшив автономність обох “маків”. MacBook Air – до 16 годин роботи у браузері. При цьому MacBook Pro на одному заряді батареї може пропрацювати до 20 годин.