Лише через добу після презентації новинок Apple в базі даних Geekbench з'явилися результати тестування 13-дюймового MacBook Air з фірмовим чіпом Apple M1.

Формально MacBook Air з процесором M1 належить до класу енергоефективних ультрабуків, але при цьому зумів обійти за продуктивністю навіть 16-дюймовий MacBook Pro зі значною навіть за показниками 2020 року конфігурацією заліза, повідомляє MacRumors.

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На сайті Geekbench були опубліковані результати тестування MacBook Air з 8 ГБ оперативної пам'яті і процесором M1, які працюють на базовій частоті 3,2 ГГц. Новинка набрала 1687 і 7433 бали в одно- і багатоядерному випробуванні відповідно. Для порівняння: Pro-версія ноутбука на Intel Core i9-9880H показала результат 1148/6549 балів.

Показники MacBook Air на Geekbench

У режимі навантаження на всі ядра лептоп поступився лише Mac Pro 2019 року, iMac Pro 2017 року з десктопними процесорами Intel Xeon W, а також 27-дюймовому iMac на базі Intel Core i7-10700. При цьому в одноядерній дисципліні MacBook Air показав найкращі результати серед усіх комп'ютерів Apple.



MacBook Air – один із найкращих ноутбуків серед комп'ютерів Apple

Крім того, в Geekbench були опубліковані протоколи тестування нового Mac mini (1682/7067 балів) і MacBook Pro (1714/6802), також отримали чіпи Apple M1.