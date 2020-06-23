macOS Big Sur і iOS 14: у мережі з'явилися офіційні шпалери
На презентації WWDC 2020 Apple представила нові версії десктопної macOS і мобільного iOS. Обидві операційки отримали не лише модифікований інтерфейс та низку унікальних функцій, але й більш традиційні зміни – набір нових фірмових шпалер. Всі вони стараннями бета-тестувальників вже були злиті в інтернет і з'явилися у вільному доступі.
Презентація WWDC 2020 проходила 22 червня, повідомляє 24 канал. Там Apple показала нові операційки, розповіла про процесор власного виробництва.
До теми Зустрічайте macOS Big Sur: абсолютно новий дизайн в стилі iOS
Коротко про зміни в операційках
Представники Apple відзначили, що ключовою особливістю оновлених операційних систем став "легкий" інтерфейс, заснований на мінімалізмі в оформленні пунктів меню та інших візуальних елементів. Крім того, зміни торкнулися систему віджетів, які тепер можна переміщати в будь-яку точку екрану.
Шпалери для macOS Big Sur
Шпалери для iOS 14
Цікаво Apple представила нову iOS 14: що змінилося в ОС для iPhone
За традицією компанія "випустила" набір ексклюзивних фонових зображень для робочого столу на обох оновлених платформах. Завантажити фірмові шпалери для iOS 14 і macOS Big Sur в оригіналі можна за наведеними посиланнями.