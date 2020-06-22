В рамках презентації WWDC 2020 Apple представила нову macOS – Big Sur. Операційка отримала дизайн в стилі iOS та низку цікавих оновлень.

24 канал стежив за презентацією та вибрав найважливіші та найцікавіші деталі про нову macOS Big Sur від Apple.

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Меню налаштувань

В системі зробили нове меню налаштувань, яке відкривається у верхньому правому куті. Також додали підтримку віджетів з мобільних систем.

Багато кнопок тепер хромовані і підсвічуються при наведенні курсору миші. Напівпрозорості стало більше, а значки додатків в Dock нагадують їх аналоги в iOS.



Меню налаштувань змінилося в напрямку iOS

macOS Big Sur вперше виводить Control Center на робочий стіл зі швидким доступом до яскравості та інших параметрів.

Центр повідомлень в macOS тепер схожий на версію для iOS – там є угруповання та багато стилів інтерфейсу. Система віджетів iOS 14 також доступна в macOS.

Програми та віджети

Багато додатків отримали редизайн, включаючи "Пошту", "Фото", "Нотатки" і iWork. Apple представила нову функцію пошуку в повідомленнях, в тому числі новий інтерфейс вибору фотографій. Додаток "Повідомлення" було оновлено – є вибір фотографій і Memoji.



Додатки нової macOS отримали чимало змін

Mac Catalyst отримує нові функції, включаючи власне масштабування екрану і оновлені елементи управління. Це повинно допомогти додаткам Mac Catalyst краще працювати на новій платформі.

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Safari

Оновили браузер Safari. Тепер він вміє відслідковувати всі трекери, які використовують сайти для збору інформації про користувачів – окремі трекери можна заблокувати.



Safari отримав підтримку розширень та покращення конфіденційності

Браузер отримав підтримку розширень, вони встановлюються як додатки через AppStore. Також в Safari вбудували перекладач.