Відбувся анонс гри Mafia: Definitive Edition. Це ремейк культової гри Mafia: The City of Lost Heaven. В мережі вже з'являються огляди Mafia: Definitive Edition, а також її офіційний трейлер.

Як передає Metacritic, середній бал РС-версії набрав 78/100 балів. Середній бал гри для PS4 складає 77/100 (20 оглядів). При цьому версія для Xbox One – 82/100 (9 оглядів).

Важливо Удар по PlayStation: Microsoft купує розробника ігор Bethesda

Mafia: Definitive Edition: що кажуть критики

Експерти відзначають хороший сюжет з добре пропрацюваними персонажами, хорошу атмосферу та декорації. Експерти також відзначають, що студія Hangar 13 (розробник Mafia: The City of Lost Heaven) провела хорошу роботу щодо оновлення класичної гри.

Щоправда, навіть позитивні огляди мають застереження, що стосуються проблем з продуктивністю і далеких від досконалості перестрілок.

Хоча вистачає і негативної критики. Так, автор Gamespot каже, що грі не вистачає динаміки. Також тут погана робота штучного інтелекту ворогів і примітивна реалізація стелса і кулачних боїв.

Не вразив римейк і видання GameInformer. Там кажуть, що ремейк Mafia виглядає блідо на тлі сучасних ігор у відкритому світі.

Цікаво Магазин Epic Games Store роздає відразу три гри безкоштовно і назавжди

Mafia: Definitive Edition: сюжет та трейлер

Герой Томмі Анджело знову має пройти шлях від простого водія таксі до одного з членів мафії містечка Лост-Хевен (Іллінойс, США). Події відбуваються часи Великої депресії і сухого закону.

Mafia: Definitive Edition: офіційний трейлер гри – відео

Розробники намагалися максимально зберегти дух оригіналу, зберігши класичний саундтрек, режим "Прогулянка" тощо.